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iPhone Xs Max испытали на прочность (Видео)
09:15 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости технологии: Блогер JerryRigEverything протестировал самый дорогой смартфон от Apple - iPhone Xs Max.

Популярный блогер JerryRigEverything на своем YouTube-канале обнародовал очередной тест на выносливость смартфонов. На этот раз "подопытным кроликом" стал самый дорогой флагман от Apple – iPhone Xs Max.

Так, сначала блогер проверил уязвимость экрана – поцарапав его различными острыми предметами. Он установил шкалу с 9 уровнями. Выдержал смартфон до 6 уровня (как и прошлогодний iPhone X).

А корпус iPhone Xs Max удалось легко поцарапать канцелярским ножом. Особенно легко царапаются алюминиевые части смартфона. Правда, задняя стеклянная крышка таки не поддалась на царапины.

После этого блоггер подверг новинку от Apple проверкой огнем. Он больше минуты держал зажженную зажигалку возле экрана смартфона. И это испытание не оставило никаких следов на смартфоне.

Тестировщик попытался даже согнуть руками устройство. Однако и здесь оно не поддалось. Правда, внешне смартфон получил незначительную деформацию, однако, она не повлияла на его работу.

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Новости технологии, Apple, iPhone Xs Max, Блогер, Смартфон, Флагман.
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