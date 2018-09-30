Эксперты рассказали о судьбе Apple Watch

Организация Cascend Securities считает, что Apple продаст почти 10 миллионов часов в четвертом квартале, который завершится в декабре 2018 года. Всего за 2018 год компания продаст часов на 9 миллиардов долларов.

"Конкурирующие часы от Google и других производителей в праздничный сезон вряд ли будут проблемой для Apple. Клиенты, уже находящиеся в экосистеме Apple, останутся с Apple Watch, чтобы продолжить использовать привычные функции".

Экономический эксперт Deloitte Даниэль Бахман заявил, что "люди хотят увидеть под елкой Apple Watch, а не часы из местного ювелирного магазина". В сентябре 2018 года Apple представила Apple Watch Series 4 с увеличенным экраном и корпусом. Часы получили датчик ЭКГ, который пока что работает только на территории США.