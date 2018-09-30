Изображения нового Nokia 7.1 Plus, на которых можно посмотреть смартфон со всех сторон.

Вместе с изображениями смартфона Samsung Galaxy P30 в базе данных китайского регулятора TENAA появились изображения смартфона Nokia 7.1 Plus. Эта модель, как ожидается, будет представлена в ближайшее время. Картинки, опубликованные TENAA, повторяют живые фото из других сетевых утечек, но выреза в верхней части экрана не наблюдается. На тыльной панели – строго оформленный вертикальный блок основной камеры и расположенный под ним дактилоскопический датчик с акцентированным кольцом. А еще очень хорошо видна боковая металлическая рамка.