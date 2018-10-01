Замаскированные устройства, которые использовали шпионы XX века (Фото)

Трудно будет найти человека, который бы не любил шпионские романы и фильмы. В них разведчики то и дело используют всевозможные крутые гаджеты. И хотя большая часть художественных произведений весьма далека от настоящего шпионажа, зерно истины в них есть.

1. Шпионская трубка

На вид это обычная трубка для курения табака, однако все совсем не так. На самом деле эта вещица - достаточно мощный радиопередатчик. Кстати, курить с помощью такого «аксессуара» все равно можно.

2. Фотокамера

У шпионов разных стран и блоков было огромное количество фото- и видеотехники. Вот эта фотокамера создана компанией Eastman Kodak специально по заказу разведки. Габариты гаджета настолько малы, но он помещается в спичечном коробке. Кстати, именно так и вели съемку, предварительно проделав дырочку в коробочке.

3. Шифровальная пудреница

Эта вещица выглядит, как обычная женская пудреница. На самом деле это на зеркало нанесена таблица шифровых кодов. Группы символов заменяют целые слова.

4. Компас-пуговица

Компас очень полезная штука при попытке сориентироваться на месте. Вот только обычные люди его с собой никогда не носят. Поэтому для шпионов такой гаджет чаще всего прятали в пуговицах их одежды или запонках.

5. Голуби-шпионы

Разведчики разных стран использовали для фото и видеосъемки птиц. Например, вот таких голубей с закрепленной камерой очень любили запускать агенты ЦРУ в годы холодной войны.

6. Тайник

Для поддержания связи шпионам вовсе не обязательно было встречаться или звонить. Чаще всего общение происходило с использованием вот таких вот тайников. Важные вещи, например документы, фото или пленки помещались в специальные, хорошо защищенные капсулы-тайники.

7. Зонтик-убийца

Разработка КГБ. Зонтик, который позволял «жалить» отравленными капсулами. В них мог быть яд или радиоактивные вещества. С помощью именно такого зонтика в 1978 году советской разведкой был ликвидирован болгарский диссидент Георгий Марков.

8. Инструмент

Нет, это вовсе не набор для пыток. Хотя и такие наборы у разведки наверняка есть. На самом это инструменты для проделывания небольших отверстий в дереве, бетоне и кирпиче. Зачем? Для последующей установки прослушивающей аппаратуры, конечно.

9. Обувь с жучком

Ботинок дипломата, в который разведчиками был встроен жучок. В свое время этот шаг оказался невероятно остроумным, так как проверка кабинета, дома и автомобиля, принадлежавших дипломату, на предмет нахождения жучков так и не дала какого-либо положительного результата.

10. Хитрая монетка

Совершенно очевидно, что это не обычная монетка. Конкретно эта была сделана в КГБ для своих разведчиков. С помощью такой монетки можно было хранить микропленки. Открывался такой контейнер нажатием иголки в правильное место.