Стало известно, кто станет новым руководителем Instagram

Сооснователи социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер представили нового руководителя компании. Им стал Адам Моссери.

"Адаму предстоит создать новую команду, он найдет людей на руководящие посты ключевых подразделений", - заявили сооснователи соцсети. Моссери начинал свою карьеру как дизайнер, в 2008 году он присоединился к команде Facebook.

Напомним, 24 сентября Систром и Кригер неожиданно подали в отставку. По данным СМИ, такое решение может быть вызвано разногласиями с Марком Цукербергом, чья компания Facebook приобрела Instagram в 2012 году.