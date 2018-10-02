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Стало известно, кто станет новым руководителем Instagram

Instagram
11:49 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: desavium.ru

Новости технологии: Новым главой компании Instagram станет Адам Моссери.

Сооснователи социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер представили нового руководителя компании. Им стал Адам Моссери.

Создатели Instagram ушли из компании

"Адаму предстоит создать новую команду, он найдет людей на руководящие посты ключевых подразделений", - заявили сооснователи соцсети. Моссери начинал свою карьеру как дизайнер, в 2008 году он присоединился к команде Facebook. 

Напомним, 24 сентября Систром и Кригер неожиданно подали в отставку. По данным СМИ, такое решение может быть вызвано разногласиями с Марком Цукербергом, чья компания Facebook приобрела Instagram в 2012 году.

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Все по теме:

Новости технологии, Instagram, Адам Моссери, Кевин Систром, Майк Кригер, Социальная сеть.
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