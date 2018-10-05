Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4561073-kompaniya-google-rassekretila-dizayn-novogo-pixel-3-3-xl.html
Компания Google рассекретила дизайн нового Pixel 3/3 XL
19:42 Сегодня Телеграф
Новости технологии: Новые данные указывают на то, что компания откажется от мятного цвета Pixel в пользу розового.
Ранее поисковый гигант так или иначе намекал на первые три цвета, а упоминание о розовом пользователи официального сайта Google нашли в коде страницы. Новая утечка показывает качественный рендер трех вариантов Google Pixel 3: черного, белого и розового. Пока не известно, действительно ли мятного варианта не будет, либо его всего лишь не указали авторы изображения.
Google с Pixel 3 пошла по пути Apple и ее iPhone XR, и, если утечки правдивые, то корпусы устройств будут разных цветов, а фронтальная панель останется стабильно черной.
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