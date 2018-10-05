Компания Google рассекретила дизайн нового Pixel 3/3 XL

Ранее поисковый гигант так или иначе намекал на первые три цвета, а упоминание о розовом пользователи официального сайта Google нашли в коде страницы. Новая утечка показывает качественный рендер трех вариантов Google Pixel 3: черного, белого и розового. Пока не известно, действительно ли мятного варианта не будет, либо его всего лишь не указали авторы изображения.

Google с Pixel 3 пошла по пути Apple и ее iPhone XR, и, если утечки правдивые, то корпусы устройств будут разных цветов, а фронтальная панель останется стабильно черной.