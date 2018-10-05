Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4562355-kompaniya-samsung-obnarodovala-informatsiyu-o-pribyili.html
Компания Samsung обнародовала информацию о прибыли
Новости технологии: Компания Samsung Electronics обнародовала свои доходы за третий квартал – компания заработала около 57,5 миллиардов долларов.
Так, в предыдущем квартале оборот и прибыль компании составляли 51,7 и 13,6 миллиарда долларов. Это означает, что третий квартал 2018 года стал рекордным для Samsung.
При этом в компании не предоставили подробного описания производительности своего бизнеса и показатели подразделений. Правда, известно, что подразделение по производству процессоров приносит Samsung почти 80 процентов операционной прибыли. Доходность подразделения связана с ростом цен на микросхемы DRAM. При этом цены на микросхемы NAND уменьшились.
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