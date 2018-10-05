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Компания Samsung обнародовала информацию о прибыли

Samsung
21:26 Пт, 5 Октябрь 2018 Телеграф
24tv.ua

Новости технологии: Компания Samsung Electronics обнародовала свои доходы за третий квартал – компания заработала около 57,5 миллиардов долларов.

Так, в предыдущем квартале оборот и прибыль компании составляли 51,7 и 13,6 миллиарда долларов. Это означает, что третий квартал 2018 года стал рекордным для Samsung.

При этом в компании не предоставили подробного описания производительности своего бизнеса и показатели подразделений. Правда, известно, что подразделение по производству процессоров приносит Samsung почти 80 процентов операционной прибыли. Доходность подразделения связана с ростом цен на микросхемы DRAM. При этом цены на микросхемы NAND уменьшились.

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Новости технологии, Samsung, Отчет, Прибыль, Рекорд, Технологии.
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