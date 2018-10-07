День Независимости Украины

Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Тука не исключает примирение Украины и РФ, но при условии
Тука не исключает примирение Украины и РФ, но при условии
Новости: Стало известно, куда переведут украинского политзаключенного Гриба
Стало известно, куда переведут украинского политзаключенного Гриба
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Новости: 7 октября - День учителя 2018 в Украине
7 октября - День учителя 2018 в Украине

Google заблокирует Chrome для устаревших версий Android

Google
13:23 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: segodnya.ua

Новости технологии: Речь идет об версиях Android семейства Jelly Bean: 4.1, 4.2 и 4.3.

Владельцы устаревших версий Android вскоре рискуют получить проблемы с работой мобильного браузера Chrome. Google приняла решение об отказе поддержки устаревших операционных систем для безопасности.

Речь идет об версиях Android семейства Jelly Bean: 4.1, 4.2 и 4.3. Судя по статистике, в мире на этой устаревшей ОС работают 3,2% Android-устройств что равно 32 миллионам.

Разработчики уже давно отказались от поддержки Jelly Bean, требуя минимум Android 5.0, и только Google держалась до последнего момента. На днях компания объявила, что прекратит поддержу своего браузера на Jelly Bean. Под "нож" также попадет приложение Google+ и Карт Google. Через несколько месяцев для установки новых версий Chrome потребуется версия не ниже Android 4.4 KitKat.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Google, Jelly Bean, Приложение, Смартфоны, Технологии.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Компания Google рассекретила дизайн нового Pixel 3/3 XL Google готовится представить мини-смартфон Эксперты назвали самый быстро дешевеющий смартфон в Украине

Последние новости

Бокс. Варгас и Дулорме свели бой к ничьей, обменявшись нокдаунами Эксперты назвали недостатки подержанной Toyota Camry В Германии полиция осушает озеро, чтобы раскрыть убийство 25-летней давности
Сегодня читают
01 Нурмагомедов - Макгрегор: события боя UFC 229
02 Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
03 В Украине попросили Президента изменить правила захоронений
04 Тяжелейший нокаут в бою Волков - Льюис за 11 секунд до конца поединка (Видео)
05 Гороскоп на сегодня, 7 октября: все знаки Зодиака
Новости сегодня
13:53 Потрясающая церемония открытия юношеских Олимпийских игр-2018 (Фото)
13:51 Xiaomi показала дизайн новой патч-панели
13:48 Курс криптовалют на 7 октября: рынок показал снижение
13:40 Марго Робби сыграет роль куклы Барби
13:35 Карман брутально нокаутировал Кина, поднявшись с нокдауна (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Возле здания Конгресса США задержали 164 протестующих
Возле здания Конгресса США задержали 164 протестующих
Новости: Украинцам в октябре стоит готовиться к эпидемии гриппа
Украинцам в октябре стоит готовиться к эпидемии гриппа
Новости: День учителя в Украине: что изменится в системе образования и как вырастут зарплаты
Что изменится для учителей в 2019 году
Новости: Осенний маникюр 2018: красивые идеи маникюра на каждый день (Фото)
Осенний маникюр 2018: красивые идеи маникюра на каждый день (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь