Google заблокирует Chrome для устаревших версий Android

Владельцы устаревших версий Android вскоре рискуют получить проблемы с работой мобильного браузера Chrome. Google приняла решение об отказе поддержки устаревших операционных систем для безопасности.

Речь идет об версиях Android семейства Jelly Bean: 4.1, 4.2 и 4.3. Судя по статистике, в мире на этой устаревшей ОС работают 3,2% Android-устройств что равно 32 миллионам.

Разработчики уже давно отказались от поддержки Jelly Bean, требуя минимум Android 5.0, и только Google держалась до последнего момента. На днях компания объявила, что прекратит поддержу своего браузера на Jelly Bean. Под "нож" также попадет приложение Google+ и Карт Google. Через несколько месяцев для установки новых версий Chrome потребуется версия не ниже Android 4.4 KitKat.