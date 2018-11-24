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Новая миссия NASA позволит путешествовать дальше в космос

Новая миссия NASA позволит путешествовать дальше в космос
06:10 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Аэрокосмическое агентство планирует запустить роботизированную топливную миссию для хранения и перевозки криогенного топлива.

NASA заложит основание для продления срока работы космических аппаратов и времени космических исследований при помощи запуска Robotic Refueling Mission 3 (RRM3) — миссии, использующей новые технологии для хранения и восполнения криогенного топлива для космических аппаратов. RRM3 будет прикреплена к Международной космической станции и станет продолжением миссий-предшественников — RRM и RRM2.

Криогенная жидкость может быть очень мощным топливом. Как ускоритель она производит высокую тягу или ускорение, позволяя ракетам преодолевать гравитационное притяжение планетных тел. В качестве охладителя она обеспечивает работу космического аппарата и может продлить срок его службы на годы.

Помимо вышеупомянутых вариантов применения, возможность восполнения криогенного топлива в космосе способно минимизировать количество топливных аппаратов, необходимых для его перевозки с поверхности Земли. Это, в свою очередь, позволит путешествовать дальше в космос и на более длительные периоды.

Жидкий кислород — еще один тип криогенной жидкости, используемый в системах жизнеобеспечения астронавтов. Эффективное хранение и пополнение этого типа кислорода может помочь астронавтам проводить продолжительные человеческие исследовательские миссии и даже жить на других планетах.

Также воду можно добывать на Луне и расщеплять ее на отдельные элементы — водород и кислород, каждый из которых можно конвертировать в криогенное топливо. Технологии RRM3 помогут установить способы перевозки и хранения этих ресурсов для дозаправки космических аппаратов в процессе исследовательских миссий.

Углекислый газ в атмосфере Марса также потенциально можно конвертировать в жидкий метан — опять же криогенную жидкость. Таким образом, техники RRM3 можно применять для заправки ракет, покидающих планету.

Однако насколько бы полезными криогенные жидкости ни были, очень низкие температуры кипения затрудняют их хранение в космосе, так как они со временем выкипают. RRM3 не только сможет перевозить эти жидкости, но и сохранит 42 литра криогена на протяжении шести месяцев без потерь — этого достаточно для обеспечения работы космических аппаратов на многие годы.

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НАСА, Космос, Наука, Технологии, Новости науки.
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