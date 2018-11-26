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Появились новые подробности о Sony PlayStation 5

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Появились новые подробности о Sony PlayStation 5
21:55 Сегодня Телеграф Фото: meownauts.com

Новости технологии: В Сети продолжают появляться сведения о технических характеристиках будущей консоли PlayStation 5.

Недавно последней модели игровой приставки от Sony – PlayStation 4 исполнилось 5 лет. Именно к этой знаковой дате инсайдеры решили опубликовать новую информацию относительно следующего поколения консолей, в том числе и приблизительную дату выхода и цену.

Согласно инсайдерской утечке, пятую PlayStation стоит ожидать в продаже уже в 2020 году. Это означает, что 2019 год должен стать началом масштабной рекламной кампании консоли, а первый тизер, возможно, появится уже под Новый Год.

Эти данные анонимный пользователь опубликовал на популярном форуме Reddit, утверждая, что владеет информацией прямо с завода Sony. В их графике образцовыми датами релиза PS5 на рынке стоит промежуток между апрелем и ноябрем 2020 года.

Инсайдер также утверждает, что знает приблизительную цену на PlayStation 5 со старта продаж. Так, любителям качественного консольного гейминга придется выложить за новую консоль 500 долларов (около 13300 гривен).

Из предыдущих слухов и утечек известно также о некоторых технических характеристиках устройства. Самое главное – приставка будет комплектоваться 8-ядерным процессором AMD Ryzen и поддерживать гейминг в разрешении 4K с частотой кадров 60 fps.

Отметим, официальных опровержений или подтверждений данных сливов от Sony пока не поступало.

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Консоль, Sony, Игровая приставка, Sony PlayStation 5.
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