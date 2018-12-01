В Instagram появилась новая полезная функция

Новости технологии: Соцсеть Instagram добавила новую функцию, которая позволит пользователям контролировать, кто будет видеть их сообщения в ленте.

Instagram наконец добавил функцию, которая позволит пользователям контролировать, кто будет видеть их сообщения в ленте. Новая функция "Близкие друзья" позволит пользователям решать, кому они больше всего доверяют и кому хотят отправлять личную информацию.

Новая функция теперь также позволит пользователям публиковать посты для конкретно выбранной группы людей, а не на обозрение всего мира. Отмечается, что до сих пор весь мир мог видеть сообщения пользователей соцсети, даже те люди, которые не были подписаны на страницу конкретного пользователя.

Новая функция доступна с 30 ноября как для устройств с операционной системой Android, так и для iOS.