Xiaomi создала калькулятор в приятном дизайне

Новости технологии: Компания Xiaomi представила новинку, которая пригодится каждому бухгалтеру – калькулятор MiiiW Calculator.

Устройство имеет приятный дизайн без острых углов и белый цвет. Так, на дисплее MiiiW Calculator помещается 12 цифр. Также он имеет клавишу с двумя нулями, поддерживает переключение командора и функцию общего объема (GT).

Под крышкой заднего выступа размещена батарейка AAA. Калькулятор, если его поставить на поверхность, лежит под углом 6 градусов для более удобного ввода команд.

Корпус изготовлен из ABS-пластика. Его размеры составляют 140x87x20 мм, вес – 86 г.На китайском рынке MiiiW Calculator можно купить за 49 юаней, это около 7 долларов, или 200 гривен.