Экипаж МКС сообщил об успешной посадке на станции

Новости технологии: Космический корабль "Союз" стартовал с космодрома "Байконур" 3 декабря.

Новый экипаж МКС, который находился на борту пилотируемого космического корабля "Союз МС-11", успешно перешел на борт станции, сообщает NASA. Отмечается, что ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем на борту стартовала с космодрома "Байконур" 3 декабря.

На станцию прибыли астронавт NASA Энн МакКлейн, канадский астронавт Давид Сен-Жак и космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко. Они пробудут на станции 194 дня.

Три члена экипажа присоединились к астронавту Европейского космического агентства, командиру экипажа Александру Герсту, астронавту NASA Серене Ауньен-Ченселлор и космонавту "Роскосмоса" Сергею Прокопьеву, которые находились на станции.