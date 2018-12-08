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Xiaomi выпустила новый павербанк с поддержкой зарядки двух устройств

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Xiaomi выпустила новый павербанк с поддержкой зарядки двух устройств
18:48 Сегодня Телеграф prostotech.com Фото: prostotech.com

Новости технологии: Модельный ряд павербанков компании Xiaomi пополнился новым устройством 20000mAh ZMI Aura.

Компания Xiaomi выпустила очередной интересный продукт – недорогой и стильный внешний аккумулятор. Устройство получило название ZMI Aura на 20 тысяч мАч.

Xiaomi ZMI Aura обеспечивает быструю зарядку и сам быстро заряжается. Также устройство получило стильный дизайн – на корпусе отображаются проценты зарядки. Он имеет 4 разъема: microUSB, Type-C и 2 классические USB.

На китайском рынке его рекомендованная цена составляет 29 долларов (800 гривен). Также устройство уже появилось на площадке AliExpress. Здесь оно стоит чуть больше – до 35 долларов (почти тысяча гривен).

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Аккумулятор, Xiaomi, Павербанк, ZMI Aura, Xiaomi ZMI Aura.
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