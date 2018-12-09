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Google Translate будет переводить слова с учетом гендерного аспекта
Google Translate будет переводить слова с учетом гендерного аспекта

Google Translate будет переводить слова с учетом гендерного аспекта

Google Translate будет переводить слова с учетом гендерного аспекта
18:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости технологии: Google Translate будет переводить слова, в которых пол имеет смысловое значение, в двух вариантах.

Переводчик будет предоставлять два варианта перевода, которые будут касаться обоих мужского и женского родов, говорится в блоге Google. "Наша последняя разработка направлена на устранения предвзятого отношения к женщинам путем предоставления женских и мужских переводов некоторых нейтральных в гендерном отношении слов в Google Translate", - говорится в сообщении.

Ранее Google переводил некоторые слова только в одном варианте. Например, слово "врач" всегда переводилось в мужском роде, в то же время слово "красивая" имело только женский род. Таким образом, отметили в Google, переводчик "по неосторожности повторял уже существующие гендерные предубеждения".

Теперь Google будет предоставлять перевод слова как в женском, так и мужском роде. В будущем корпорация планирует расширить переводы с учетом гендерных факторов на большее количество языков.

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Google, Приложение, Перевод, Google Translate, гендерный аспект.
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