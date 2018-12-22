Скачать
Суббота, 22.12.2018
Президентские выборы - 2019: ЦИК Украины утвердила календарный план мероприятий
Президентские выборы - 2019: ЦИК Украины утвердила календарный план мероприятий
Укрзализныця планирует до 15 января найти поставщика продуктов
Укрзализныця планирует до 15 января найти поставщика продуктов
Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль нацелены на Цыганкова
Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль нацелены на Цыганкова
День святой Анны 2018: история, традиции и приметы праздника
День святой Анны 2018: история, традиции и приметы праздника

Apple готовится презентовать новые планшеты

Apple готовится презентовать новые планшеты
13:49 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Apple покажет весной 2019 года новые планшеты iPad mini 5 и iPad 9,7 шестого поколения.

Этой осенью Apple представила два новых планшета iPad Pro из флагманской линейки, но вот более доступных и компактных моделей iPad mini, к сожалению, компания не выпустила. На днях ресурс Macotakara поделился инсайдерской информацией о том, что Apple все же активно разрабатывает новое поколение планшетов iPad.

Пятое поколение мини-планшетов Apple запустит в производство как раз после Рождества, чтобы к моменту их анонса весной 2019 года, успеть отгрузить во все фирменные магазины по всему миру. Не удивительно, ведь спрос на iPad mini очень высокий, несмотря на то, что четвертое поколение вышло в 2015 году.

Вместе с iPad mini 5 Apple представит шестое поколение большого 9,7-дюймового iPad, который станет более тонким, безрамочным, а главное – самым доступным планшетом в пределах 10-дюймов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, Планшет, Технологии, Продукция, iPad mini 5.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Елизавета II в ссоре с Меган Маркл из-за отца герцогини
02 Новогодний маникюр 2019: зимние идеи маникюра со стразами, блестками и свинками (Фото)
03 Новый год 2019: все, что нужно знать о символе 2019 года Желтой Земляной Свиньи
04 Гороскоп на сегодня, 22 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 День святой Анны 2018: история, традиции и приметы праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцам 22 декабря обещают мокрый снег и дождь
Украинцам 22 декабря обещают мокрый снег и дождь
Стало известно, какими редкими именами киевляне называли новорожденных
Какими редкими именами киевляне называли детей
С 1 января в Украине будет запрещено проводить трансплантацию
С 1 января будет запрещено проводить трансплантацию
День святой Анны 2018: красивые поздравления в стихах и открытках для родных и друзей
День святой Анны 2018: красивые поздравления в стихах и открытках для родных и друзей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь