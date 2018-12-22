Apple готовится презентовать новые планшеты

Новости технологии: Apple покажет весной 2019 года новые планшеты iPad mini 5 и iPad 9,7 шестого поколения.

Этой осенью Apple представила два новых планшета iPad Pro из флагманской линейки, но вот более доступных и компактных моделей iPad mini, к сожалению, компания не выпустила. На днях ресурс Macotakara поделился инсайдерской информацией о том, что Apple все же активно разрабатывает новое поколение планшетов iPad.

Пятое поколение мини-планшетов Apple запустит в производство как раз после Рождества, чтобы к моменту их анонса весной 2019 года, успеть отгрузить во все фирменные магазины по всему миру. Не удивительно, ведь спрос на iPad mini очень высокий, несмотря на то, что четвертое поколение вышло в 2015 году.

Вместе с iPad mini 5 Apple представит шестое поколение большого 9,7-дюймового iPad, который станет более тонким, безрамочным, а главное – самым доступным планшетом в пределах 10-дюймов.