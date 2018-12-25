Xiaomi Pocophone F2: дата выхода, характеристики

Новости технологии: Дизайн выглядит впечатляюще, но Xiaomi не сделает Pocophone роскошным телефоном, он должен будет стать бюджетным флагманом.

Смартфон Xiaomi Pocophone F1 достиг бешеной популярности в бюджетном сегменте смартфонов. Похоже, китайский производитель намерен повторить успех устройства, выпустив Pocophone F2. Об этом свидетельствуют, рендеры и характеристики новинки, которые начали появляться в сети. Об этом сообщает 4PDA.

Судя по инсайдерской информации, устройство должно стать не только самым дешевым смартфоном на Snapdragon 855, но и одним из самых доступных аппаратов с отверстием для селфи-камеры в дисплее.

Изображения, которые "засветились" в сети демонстрируют переднюю панель гаджета с тонкими боковыми рамками и минимальными отступлениями в верхней и нижней частях экрана.

Задняя панель окрашена в черный и желтый цвета и стилизована под гоночный автомобиль. Отчетливо виден основной фотомодуль, состоящий из четырех сенсоров, разрешение которых неизвестно.

Ожидается, что помимо Snapdragon 855 аппарат получит 6 или 8 ГБ оперативной памяти в различных конфигурациях, объем внутреннего накопителя составит 64, 128 или 256 ГБ. Заявленная емкость аккумулятора – 3 800 мАч. Диагональ экрана не называется, но есть основания считать, что сканер отпечатков пальцев будет размещен под дисплеем.

По непроверенной информации, Pocophone F2 может дебютировать уже во втором квартале 2019 года. Предполагаемую цену новинки источник не сообщил.