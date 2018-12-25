Скачать
Вторник, 25.12.2018
Снегопады в Украине: без света остались десятки населенных пунктов
Снегопады в Украине: без света остались десятки населенных пунктов
Разрушительное цунами Индонезии: количество жертв увеличилось до 429 человек
Разрушительное цунами Индонезии: количество жертв увеличилось
Шипулин официально объявил о завершении карьеры
Шипулин официально объявил о завершении карьеры
Католическое Рождество 2018: что нельзя делать в этот праздник
Католическое Рождество 2018: что нельзя делать в этот праздник

Xiaomi Pocophone F2: дата выхода, характеристики

Xiaomi Pocophone F2: дата выхода, характеристики
10:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: akket.com

Новости технологии: Дизайн выглядит впечатляюще, но Xiaomi не сделает Pocophone роскошным телефоном, он должен будет стать бюджетным флагманом.

Смартфон Xiaomi Pocophone F1 достиг бешеной популярности в бюджетном сегменте смартфонов. Похоже, китайский производитель намерен повторить успех устройства, выпустив Pocophone F2. Об этом свидетельствуют, рендеры и характеристики новинки, которые начали появляться в сети. Об этом сообщает 4PDA.

Судя по инсайдерской информации, устройство должно стать не только самым дешевым смартфоном на Snapdragon 855, но и одним из самых доступных аппаратов с отверстием для селфи-камеры в дисплее.

Изображения, которые "засветились" в сети демонстрируют переднюю панель гаджета с тонкими боковыми рамками и минимальными отступлениями в верхней и нижней частях экрана.

Задняя панель окрашена в черный и желтый цвета и стилизована под гоночный автомобиль. Отчетливо виден основной фотомодуль, состоящий из четырех сенсоров, разрешение которых неизвестно.

Xiaomi Mi Play: дата выхода, цена, характеристики

Ожидается, что помимо Snapdragon 855 аппарат получит 6 или 8 ГБ оперативной памяти в различных конфигурациях, объем внутреннего накопителя составит 64, 128 или 256 ГБ. Заявленная емкость аккумулятора – 3 800 мАч. Диагональ экрана не называется, но есть основания считать, что сканер отпечатков пальцев будет размещен под дисплеем.

По непроверенной информации, Pocophone F2 может дебютировать уже во втором квартале 2019 года. Предполагаемую цену новинки источник не сообщил.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфоны, Смартфон Xiaomi, Xiaomi Pocophone F1, Xiaomi Pocophone F2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки
02 Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Поздравления с католическим Рождеством для ваших родных и близких
04 Геращенко требует присутствия миссии ОБСЕ в Крыму
05 Подконтрольный РФ "Верховный суд" Крыма оставил под арестом захваченного моряка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Опасный циклон: Украину продолжает засыпать снегом
Опасный циклон: Украину засыпает снегом
Валюта подешевела: курс валют от НБУ на 25 декабря
Валюта подешевела: курс валют от НБУ на 25 декабря
Что и на сколько подорожало: Госстат опубликовала отчет об изминении цен
Что и на сколько подорожало: Госстат опубликовала отчет об изминении цен
Католическое Рождество 2018: поздравления на украинском языке, картинки и смс
Католическое Рождество 2018: поздравления на украинском языке, картинки и смс
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь