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Среда, 09.01.2019

Эксперты рассекретили дизайн нового iPhone XI (Видео)

На видео с 3D-рендером демонстрируется задняя панель следующей модели iPhone. Главной отличительной чертой iPhone XI стал модуль с камерами, квадратная форма которого напоминает аналогичное решение в смартфона Huawei Mate 20. Авторы улучшенный рендеринг расположили объективы камер в форме равностороннего треугольника, а вспышку поместили в стороне. Характеристики и назначение каждого датчика пока неизвестны. Вероятно, речь идет об основной сенсор, телеобъектив и ToF-модуль, способный определять расстояние к объектам и создавать 3D-модели для приложений с функциями дополненной реальности. В отличие от компактных габаритов фотомодуля iPhone XS, массивный блок камер новинки ощутимо выступает из стеклянной задней панели. В новой модели iPhone элементы управления расположены аналогично другим моделям. Так, кнопка включения смартфона находится на правой грани корпуса, кнопки регулировки громкости - на левой. Одновременно нижний торец смартфона на видео не показано, поэтому пока неизвестно, каким будет тип розъема для зарядки. Отметим, iPhone 2019 года все еще находится на этапе разработки.
hronika.info
Фото: Твиттер
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iPhone, Видео, Новые смартфоны, Новые iPhone, iPhone XI, Дизайн iPhone XI.
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