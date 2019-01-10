Скачать
Четверг, 10.01.2019
Цены на нефть рухнули после подорожания
Цены на нефть рухнули после подорожания
Итоги 9 января: украинские миротворцы в Мали и обращение Трампа к нации
Итоги 9 января: украинские миротворцы в Мали и обращение Трампа к нации
Костюк вышла в финал квалификации Australian Open
Костюк вышла в финал квалификации Australian Open
Старый Новый год 2019: традиции и обычаи 
Старый Новый год 2019: традиции и обычаи 

Apple намерена сократить производство новых IPhone

Apple намерена сократить производство новых IPhone
10:07 Сегодня Телеграф m.znaj.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Корпорация вновь сокращает производство собственной продукции.

Компания Apple и первом квартале этого года планирует сократить производство новых моделей iPhone на 10%. 

На прошлой неделе генеральный директор Apple Тим Кук отправил инвесторам письмо, в котором заявил, что компания ожидает потерять $9 млрд в первом квартале 2019 года. Теперь, согласно отчету Nikkei, компания из Купертино сокращает производство новых iPhone на 10 процентов в текущем квартале, что несомненно скажется и на выручке корпорации. Не исключено, что и цена на девайсы может упасть, раз уж х никто не покупает.

В отчете говорится, что Apple попросила своих поставщиков сократить производство своих флагманских моделей еще в прошлом месяце, прежде чем она выпустила предупреждение о снижении доходов. Кстати, стоит напомнить, что акции яблочной корпорации упали на 12 процентов, и это один из самых сильных ударов для компании за последние несколько лет.

Торговая война США и Китая: Apple ожидает падения прибыли

Согласно текущему прогнозу, компания выпустит 40-43 млн моделей iPhone в период с января по март. В ноябре прошлого года Apple из-за низкого спроса сократила производство iPhone XR - самой дешевой модели в линейке, представленной в сентябре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, iPhone, Смартфоны, Тим Кук, iPhone Xr.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Официальные курсы Национального банка Украины на 10 января
02 Затмение 2019: календарь лунных и солнечных затмений в 2019 году
03 Эксперты подсказали, какой чай очистит печень от токсинов
04 Голые Каменских и Потап спалились в одном бассейне
05 Ельченко объяснил решение Порошенко отправить ВСУ на Мали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега
Супрун предостерегла украинцев от Путина и холестерина
Супрун предостерегла украинцев от Путина и холестерина
Париж заявил о поддержке протестов &quot;желтых жилетов&quot; из-за рубежа
Париж заявил о поддержке "желтых жилетов" из-за рубежа
Рецепт дня: пирог &quot;Георгин&quot;
Рецепт дня: пирог "Георгин"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь