Apple намерена сократить производство новых IPhone

Новости технологии: Корпорация вновь сокращает производство собственной продукции.

Компания Apple и первом квартале этого года планирует сократить производство новых моделей iPhone на 10%.

На прошлой неделе генеральный директор Apple Тим Кук отправил инвесторам письмо, в котором заявил, что компания ожидает потерять $9 млрд в первом квартале 2019 года. Теперь, согласно отчету Nikkei, компания из Купертино сокращает производство новых iPhone на 10 процентов в текущем квартале, что несомненно скажется и на выручке корпорации. Не исключено, что и цена на девайсы может упасть, раз уж х никто не покупает.

В отчете говорится, что Apple попросила своих поставщиков сократить производство своих флагманских моделей еще в прошлом месяце, прежде чем она выпустила предупреждение о снижении доходов. Кстати, стоит напомнить, что акции яблочной корпорации упали на 12 процентов, и это один из самых сильных ударов для компании за последние несколько лет.

Согласно текущему прогнозу, компания выпустит 40-43 млн моделей iPhone в период с января по март. В ноябре прошлого года Apple из-за низкого спроса сократила производство iPhone XR - самой дешевой модели в линейке, представленной в сентябре.