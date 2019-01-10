Самый быстрый электрический самолет от известного автомобильного бренда

Новости технологии: Компания Rolls-Royce начала создание самого быстрого электрического самолета, который установит новый рекорд в ближайшем будущем.

Группа специалистов, возглавляемая специалистами из известной компании Rolls-Royce, приступила к созданию полностью электрического самолета, который, согласно расчетам, сможет развить скорость более 480 километров в час (300 миль в час). Если это предприятие завершится успехом, то новый самолет ACCEL (Accelerating the Electrification of Flight) в ближайшем будущем, не позже 2020 года, побьет текущий рекорд, установленный в 2017 году самолетом Extra 330LE компании Siemens, который составляет 338 километров в час (210 миль в час) на сегодняшний день.

Работы по созданию самолета ACCEL ведутся в одном из ангаров Глостерширского аэродрома неподалеку от Челтнема, Великобритания. Помимо специалистов компании Rolls-Royce, в данном проекте задействованы специалисты компании YASA, производителя электродвигателей, силовой электроники и контроллеров, авиационной компании Electroflight и специалисты, принимавшие ранее участие в разработке электрических автомобилей для гонок Formula-E.

Если с электродвигателями и прочими элементами конструкции будущего самолета больших проблем не возникает, то совершенно иначе дело обстоит с аккумуляторной батареей. Эта батарея, составленная из 6 тысяч отдельных ячеек, станет батареей с самыми большими энергетическими показателями, в том числе и плотностью, которая когда-либо поднималась в воздух. При полном заряде эта батарея будет способна обеспечить потенциал в 750 Вольт, выдавая кратковременно максимальную мощность до 750 кВт. Заряда в этой батарее хватит для обеспечения непрерывного перелета из Лондона в Париж, а охлаждаться она будет при помощи активной системы охлаждения Active Thermal Management System Cooling.

Ключевым моментом во всем этом, со слов специалистов компании Rolls-Royce, является поиск компромисса, который позволит создать достаточно емкую аккумуляторную батарею, которая не будет сильно перегреваться, будет достаточно легка для возможности установки на летательном аппарате и может быть заключена в прочный защитный корпус.

Энергия из этой батареи будет подаваться на три электродвигателя 750R с электронным управлением, созданные компанией YASA. Эти электродвигатели, управляемые единым контроллером, будут вращать лопасти пропеллера с максимальной частотой 2400 оборотов в минуту. Такой необычный подход позволил получить высокую эффективность использования энергии, которая составляет более 90 процентов. Самолет ACCEL будет буквально напичкан всевозможными датчиками, которые будут контролировать во время полета более 20 тысяч параметров, давая инженерам максимально подробную картину работы всех элементов силовой установки, трансмиссии и других узлов самолета.

"Этот самолет будет приводиться в действие самой современной и совершенной электрической системой, включая аккумуляторную батарею, специально разработанную для обеспечения полетов" - рассказывает Мэзэу Парр (Matheu Parr), представитель компании Rolls-Royce, - "Не позже чем через год мы собираемся продемонстрировать все преимущества наших решений во время испытательных полетов, а в 2020 году мы совершим рекордный полет, который начнется и закончится на взлетно-посадочной полосе Глостерширского аэродрома".