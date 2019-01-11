Японские инженеры представили уникальную беспроводную зарядку

Новости технологии: Японские учёные представили на конференции IMWUT 2018 инновационную беспроводную зарядку, которая способна подстраиваться под любой смартфон.

Зарядку можно порезать обычными ножницами.

Неординарное свойство новинке придаёт особая разводка на плате, представляющей собой единый массив из множества индукционных катушек, соединённых вместе одним электродом. Да, выглядит она очень сыро и непрезентабельно, но это лишь прототип, а сам продукт еще изменится до того, как появится на прилавках.

Благодаря такой конструкции зарядную панель можно нарезать обычными ножницами в произвольной форме, не беспокоясь за её функциональность — работать перестают лишь отделенные от подложки катушки, которые между собою никак не связаны.

Для демонстрации разработки исследователи встроили беспроводную зарядку в различные предметы: куртку, сумку и коврик для мыши, а также разрезали подложку на множество геометрических фигур. Каждое изделие смогло эффективно справиться с поставленной задачей. При номинальной мощности в 7 Вт эффективность передачи энергии составила 91% для постоянного тока.

Будем надеяться, что это поможет избавиться от надоедливых проводов, а с беспроводной зарядкой, которую можно вырезать любой формы станет очень многофункциональным устройством.