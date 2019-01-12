ВВС США получили первый самолет-заправщик KC-46A

Новости технологии: Американские Военно-воздушные силы получили первый из новейших самолетов KC-46A.

О поставке ВВС США первого из самолетов-заправщиков сообщило издание The Drive. Детали не разглашаются, однако целый ряд изданий заявил о том, что даже сейчас машина не сможет раскрыть в полной мере свой потенциал из-за возможных серьезных недоработок, связанных с системой дозаправки.

Стоит сказать, что программу KC-46A давно считают проблемной: это касается как стоимости комплекса, так и уже упомянутых технических трудностей.

Сам KC-46A начали разрабатывать еще в 2012 году на базе грузовой версии авиалайнера Boeing 767. Самолет может развивать скорость до 920 километров в час, а дальность его полета составляет примерно 12 тысячи километров. KC-46A может транспортировать более 90 тонн топлива.

Первый договор между Boeing и ВВС предполагает поставку 34 таких самолетов. Озвученное ранее итоговое количество этих машин должно составить 179 единиц.