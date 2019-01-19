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Louis Vuitton выпустили беспроводные наушники
Беспроводные наушники от Horizon Earphones с логотипом Louis Vuitton будут стоить почти $ 1000. Брендирование придало им $ 700 к цене. Дом моды Louis Vuitton представил беспроводные наушники Louis Vuitton Horizon Earphones, - передает Эспрессо . Наушники имеют свой фирменный логотип, но только он особенностью устройства. Такая модель Horizon Earphones - Master & Dynamic - стоит $ 300. После нанесения на них логотипа Louis Vuitton наушники стоят $ 995. Одного заряда хватает на 3,5 часа воспроизведения музыки. Кейс для зарядки добавляет 20 часов автономности.
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