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Суббота, 19.01.2019
Louis Vuitton выпустили беспроводные наушники
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Louis Vuitton выпустили беспроводные наушники

Беспроводные наушники от Horizon Earphones с логотипом Louis Vuitton будут стоить почти $ 1000. Брендирование придало им $ 700 к цене. Дом моды Louis Vuitton представил беспроводные наушники Louis Vuitton Horizon Earphones, - передает Эспрессо . Наушники имеют свой фирменный логотип, но только он особенностью устройства. Такая модель Horizon Earphones - Master & Dynamic - стоит $ 300. После нанесения на них логотипа Louis Vuitton наушники стоят $ 995. Одного заряда хватает на 3,5 часа воспроизведения музыки. Кейс для зарядки добавляет 20 часов автономности.
hronika.info
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Наушники, Louis Vuitton, Беспроводные наушники, Louis Vuitton Horizon Earphones.
20:59 Сегодня Телеграф
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