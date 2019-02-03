Google снял еще одну рекламу по фильму "Один дома"

Праздники закончились, но Google продолжает ностальгировать, сняв еще одно видео. В этот раз главным героем стал актер Джо Пеши, который сыграл в фильме Гарри, одного из "мокрых бандитов". Он сидит с друзьями и смотрит предыдущую рекламу Google с Калкиным. Сам он в том ролике не появляется, зато звучит его голос, взятый из оригинальной ленты. Когда Джо слышит свой голос, он радостно восклицает: "Я справился! Я сделал это".