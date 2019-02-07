Альтернатива "фронталке": Samsung запатентовала стилус с камерой

Новости технологии: Samsung запатентовала стилус S Pen с камерой и оптическим зумом.

В Galaxy Note 9 обновлённый стилус S Pen получил встроенный модуль Bluetooth и превратился в пульт управления смартфоном. А в новом патенте компании показан ещё один вариант эволюции аксессуара — инженеры Samsung предлагают встроить в него камеру.

В документе описаны разные варианты дизайна пера. В одном из них глазок камеры находится на верхнем торце, что не очень удобно — так стекло проще поцарапать или разбить при падениях смартфона. Более удачно выглядит версия с отверстием сбоку и призмой для перенаправления света. Это напоминает мобильную камеру Oppo с мощным зумом.

Форма стилуса также позволяет установить более сложную оптическую систему вдоль корпуса, и Samsung говорит об этом в патенте. Предполагается, что с помощью кнопки можно будет управлять кратностью оптического зума.

Такой S Pen — неплохая замена фронтальной камере. Он позволил бы обойтись без отверстий в экране, которые пришлось сделать в новых флагманах семейства Galaxy S10. Правда, съёмка с трансляцией изображения на смартфон будет достаточно энергозатратным процессом, а большую батарею в стилусе не спрячешь.

Samsung подала заявку на патент в феврале 2017 года, но это не означает, что у компании действительно есть планы на стилус с камерой. Зачастую подобные изобретения остаются на бумаге.