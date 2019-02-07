Стало известно о беспроводной зарядке для наушников Samsung Galaxy Buds

Новости технологии: Немецкий инсайдер Роланд Куандт (Roland Quandt) раскрыл интересную особенность новых Bluetooth-наушников Samsung.

Инсайдер опубликовал рекламное изображение Galaxy Buds, согласно которому, новую гарнитуру можно будет заряжать с помощью технологии PowerShare. Её добавят в смартфоны Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus. Следовательно, новые наушники Samsung получат поддержку беспроводной зарядки, как Apple AirPods и Huawei FreeBuds 2 Pro.

Из предыдущих утечек известно, что Galaxy Buds оснастят 8 ГБ встроенного накопителя. Это в два раза больше, чем у прошлогодних Gear IconX. Новая модель получит Bluetooth 5.0 (кстати, недавно анонсировали версию 5.1). Наушники выйдут в трёх расцветках: черной, белой и жёлтой. Их ценник в Европе будет около 150 евро.