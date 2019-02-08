Польская студия готовит еще одну игру о Чернобыле

Новости технологии: Польская студия The Farm 51 представила первый трейлер новой игры о Чернобыле – Chernobylite.

Сюжет. Chernobylite – научно-фантастическая видеоигра на выживание в жанре хоррор. Тайтл соединил в себе свободное исследование мира, сложные бои и нелинейный сюжет.

По словам разработчиков, развитие сюжета Chernobylite зависит от действий геймера от решений и усилий по поиску правды или избегания ее. Попробуйте выжить и раскрыть запутанные тайны Чернобыля в воссозданной с помощью 3D-сканирования реальной Зоне отчуждения. Помните, что присутствие военных – не единственная ваша проблема, – говорится в описании к Chernobylite.

Отметим, представители студии The Farm 51 лично ездили в Зону отчуждения и отсканировали там множество объектов с помощью собственной технологии Reality 51.

Дата выхода. Релиз хоррора о ЧАЭС запланировали на август 2019 года. Пока подтверждена лишь PC-версия Chernobylite, по поводу выхода игры на PlayStation и Xbox пока нет информации.