Настройки Android, которые сделают ваш телефон более практичным

Смартфоны на ОС Android выпускаются в самых разных формах и размерах, но внутри они работают с одной и той же базовой основой. Код Android содержит настройки, позволяющие адаптировать смартфон к потребностям конкретного пользователя. К сожалению, самые пользователи отчего-то не торопятся настраивать смартфоны под себя и просто пользуются тем, что стоит по дефолту. Мы собрали некоторые простые изменения, которые помогут настроить смартфон так, чтобы он работал быстрее и лучше.