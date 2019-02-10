Скачать
Воскресенье, 10.02.2019
Настройки Android, которые сделают ваш телефон более практичным
1 / 9

Настройки Android, которые сделают ваш телефон более практичным

Смартфоны на ОС Android выпускаются в самых разных формах и размерах, но внутри они работают с одной и той же базовой основой. Код Android содержит настройки, позволяющие адаптировать смартфон к потребностям конкретного пользователя. К сожалению, самые пользователи отчего-то не торопятся настраивать смартфоны под себя и просто пользуются тем, что стоит по дефолту. Мы собрали некоторые простые изменения, которые помогут настроить смартфон так, чтобы он работал быстрее и лучше.
http://zefirka.net
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Android, Смартфон, Телефон, Функции, Настройки.
02:10 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь