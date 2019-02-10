|
|
Настройки Android, которые сделают ваш телефон более практичным
Смартфоны на ОС Android выпускаются в самых разных формах и размерах, но внутри они работают с одной и той же базовой основой. Код Android содержит настройки, позволяющие адаптировать смартфон к потребностям конкретного пользователя. К сожалению, самые пользователи отчего-то не торопятся настраивать смартфоны под себя и просто пользуются тем, что стоит по дефолту. Мы собрали некоторые простые изменения, которые помогут настроить смартфон так, чтобы он работал быстрее и лучше.
Советские фильмы, которые знают даже за рубежом
Как можно применить хозяйственное мыло в быту и для лечения
Самый необычный хостел в мире (Фото)
10 суперпродуктов, которые мы игнорируем
Ливерпуль - Борнмут: лучшие моменты матча (Фото)
Бавария - Шальке: лучшие моменты матча (Фото)
Смех до слез: автомобильные приколы, которые поднимут настроение
Итоги подведены: лучшие образы с 44-ого сезон Ukrainian Fashion Week (Фото)
Интересный фотопроект работников книжного магазина (Фото)
Веселые демотиваторы, которые заставят вас смеяться до слез
Удивительные автомобили Reliant Regal, выпускавшиеся в 1950-х годы (Фото)
Смешные и поразительные кадры, которые поднимут вам настроение
Мечты сбываются: мужчины, которые достигли того, о чем мечтали (Фото)
Смешные комиксы, которые поднимут вам настроение
Янсруд – чемпион мира в скоростном спуске
Короткие романы: топ-8 лучших
Ручная вышивка от художницы из Кливленда (Фото)
Культовые фильмы о силе женской красоты
Странное медицинское оборудование прошлого (Фото)
Специи, которые способствуют потере веса
Немецкое качество: автомобили, которые можно брать не раздумывая
Продукты для укрепления волос
Интересные факты о беременности
10 полезных свойств тыквенных семечек
Неожиданные и весьма эффективные примеры использования банановой кожуры