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Пятница, 15.02.2019
Технологии нашего детства, или вещи, которые возвращают нас в прошлое (Фото)
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Технологии нашего детства, или вещи, которые возвращают нас в прошлое (Фото)

К так называемому "Поколению Z" относятся люди, которые родились с середины 1990-х до середины 2000-х годов. И хотя разница в возрасте между ними и "Поколением Y" или миллениалами (поколение родившихся после 1981 года и встретивших новое тысячелетие в юном возрасте) может быть небольшой, есть некоторые вещи, с которыми во время своего взросления миллениалы сталкивались, но о которых мало что знают представители "Поколения Z". О тех, кто родился в 2000-х, мы даже не говорим, ведь видели эти предметы они разве что в музеях или некоторых семейных архивах.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Технологии, Воспоминания, Детство, Прошлое, миллениалы, "Поколение Z", "Поколение Y".
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