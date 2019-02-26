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Создан генератор текста с веселыми картинками

Создан генератор текста с веселыми картинками
10:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости технологии: Теперь можно создавать интересные надписи не только с помощью Font Maker или графических программ.

На ресурсе Pikabu вспомнили про "Веселые картинки" – популярный детский журнал. Одной из особенностей издания был шрифт обложки, где буквы будто складывались из человечков. 

Веб-разработчик Олег Александров сделал генератор текста из "Веселых картинок", который за несколько дней стал популярен в интернете.

"Сидел как-то вечером на Pikabu и мне попалась ветка комментариев, где люди скидывали картинки с фразами из букв "Веселых картинок". Кто-то сказал: "А есть ли онлайн-ресурс для создания таких картинок?". Поиск в интернете ничего не дал, и я решил сам создать этот генератор, – рассказывает разработчик изданию TJ. – Генератор написан на PHP. Мой код получает текст от пользователя, разбирает его на отдельные символы, затем берет шаблоны букв из папки на сервере и склеивает в единую картинку".

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Александров добавляет, что ему пришлось вручную создать недостающие буквы с помощью графических редакторов, и сейчас уже есть полный набор русского и английского алфавитов. "Скоро добавлю цифры и знаки препинания", – говорит он.

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Все по теме:

Технологии, Картинки, Текст, Веселые картинки, Шрифт, Техно, Генератор текста, Текст веселыми картинками, Графические программы.
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