Ученые разработали первую систему космической съемки (Фото)

Новости технологии: Австралийские инженеры первую в своем роде систему космической съемки, для предотвращения столкновений спутников.

Команда из Международного центра нейроморфных систем (International Centre for Neuromorphic Systems, ICNS) Университета Западного Сиднея представила Astrosite — первую в своем роде систему космической съемки, вдохновленную человеческим глазом, которая может помочь предотвратить столкновения между спутниками.

"Используя технологии, вдохновленные природой и биологией, мы разработали динамическую систему визуализации, которая работает гораздо быстрее и эффективнее и требует гораздо меньше энергии чем все, что на сегодня есть на рынке", — утверждают исследователи в своем пресс-релизе, опубликованном на сайте университета.

По мере того как количество объектов — спутников, кораблей и космического мусора — на орбите Земли продолжает расти, достигая отметки в десятки тысяч, повышается вероятность их столкновения друг с другом. Это становится серьезной проблемой не только для частных компаний, проявляющих коммерческий интерес к космосу, но и для национальных и международных оборонных ведомств. Более точная картина того, что происходит на околоземной орбите в любой момент, может помочь нам избежать столкновений спутников, и, по мнению исследователей, Astrosite может не только снимать изображения в "беспрецедентном качестве", но и создавать их в режиме реального времени и даже днем.

Эта способность преодолевать ограничения существующих систем визуализации появилась благодаря уникальному дизайну Astrosite. Как утверждает один из разработчиков проекта Грег Коэн (Greg Cohen), создатели вдохновлялись устройством человеческого глаза, фактическими фотоприемниками в сетчатке и тем, как они отправляют информацию: они не фотографируют действительность, а лишь фиксируют изменения. Первая публичная презентация Astrosite должна состояться на авиасалоне в Авалоне (Австралия).

"Потенциальное использование этой технологии бесконечно. Система может наблюдать за спутниками и заблаговременно предупреждать о возможных столкновениях, вести дневную съемку объектов на низкой околоземной орбите, облегчить визуализацию в условиях низкой видимости, следить за космическим мусором и обеспечивать высокоскоростное отслеживание объектов", — отмечают исследователи.

Директор ICNS профессор Андре ван Шайк уверен, что эта инновационная технология может стать ключом к повышению безопасности в космосе. В проекте также заинтересованы Королевские военно-воздушные силы Австралии (Royal Australian Air Force, RAAF), представители которых оказывают поддержку разработчикам.