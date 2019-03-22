В Сети появились фото беспроводной зарядки AirPower от Apple

Новости технологии: Еще один такой долгожданный продукт - беспроводная зарядка AirPower.

Ее пока не представили, но устройство уже "засветилось" на странице австралийского сайта Apple.

Кроме того, специалист по исходным кодам устройства Apple Гильермо Рембо, увидел упоминание о AirPower в соответствующей строке в исходном коде.

Почему Apple затягивает с AirPower? Компания решила разместить на одном устройстве сразу 23 катушки для зарядки устройств с Qi. При этом, в отличие от конкурентов, эти самые устройства можно будет ставить на коврик, а не только в определённые места.

Но из-за такого количества катушек устройство очень перегревалось. По слухам, это и была основная проблема AirPower.

Вероятнее всего именно так выглядит AirPower

Когда представят официально? На самом деле, продукт может появиться на официальном сайте в любой момент. Именно так купертиновцы представили ряд новинок этой недели – просто обновив информацию на сайте.

Хотя более логичным решением могло бы стать представление в рамках весенней презентации 25 марта. Тогда Apple обещает представить свой собственный видеостриминговый сервис.