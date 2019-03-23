Стало известно, что Nokia 7 Plus "сливали" данные о пользователях в Китай

Новости технологии: В Финляндии начали расследовании в отношении компании HMD Global, которая выпускает смартфоны под брендом Nokia.

Поводом для расследования стали жалобы владельцев Nokia 7 Plus на то, что гаджеты передают информацию о них в Китай.

О "сливе" сообщила NRK ("Норвежская вещательная корпорация"), которая получила "наводку" от обычного пользователя Хенрика Остада. Он заметил, что его Nokia 7 Plus регулярно связывается с неизвестным сервером. Смартфон отправлял на этот сервер GPS-координаты, информацию о сети, серийный номер устройства и номер SIM-карты своего владельца, причем в незашифрованном виде.

Как оказалось, информация отправлялась на сервер в домене vnet.cn, которым, предположительно, владеет китайская госкомпания China Telecom. "Вполне вероятно, что это приложение предназначено для китайского рынка, но оно было случайно распространено на телефоны Nokia 7 Plus за пределами Китая", - отмечают в NRK.

В HMD Global подтвердили, что смартфоны действительно передавали данные. В компании пояснили, что это "сбой программного обеспечения в партии одной из моделей устройства". При этом никакая личная информация к третьим лицам не попала.

В прошлом месяце эту ошибку исправили, почти все затронутые устройства переустановили обновленное ПО.

Несмотря на это, уполномоченный по защите данных Финляндии Рейо Аарнио пообещал, что ведомство проведет расследование возможного нарушения правил безопасности данных и изучит произошедшее с юридической стороны.