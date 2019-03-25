В мессенджере Telegram теперь можно будет удалять переписку

Новости технологии: Telegram получил новое обновление, которое добавило приложению целый список полезных функций.

Если раньше пользователям позволяли удалять только отправленные сообщения, да и то - только в течение 48 часов, то теперь можно махом удалить целую переписку. То есть это касается и отправленных, и входящих сообщений, причем в любое время.

Удалить сообщение или целую переписку можно двумя обычными нажатиями. После этого диалог исчезнет и у отправителя, и у получателя.

Полезное нововведение касается и настроек конфиденциальности. Теперь пользователи смогут решать, кто видит фотографию профиля, и скрывать свой аккаунт при пересылке сообщений. То есть если кто-то решит переслать ваше сообщение, в нем не будет указан автор и ссылка на вашу страницу.

"Старое сообщение, про которое вы давно забыли, может быть вырвано из контекста и спустя десятилетия быть использовано против вас. Грубое сообщение, которое вы написали девушке в школе, может преследовать вас в 2030-м, когда вы захотите баллотироваться в мэры. Пора признать: несмотря на весь прогресс в шифровании и приватности, мы реально очень слабо контролируем наши данные. Мы не можем вернуться во времени и удалить что-то для других людей. Не могли, до сегодняшнего дня", - пояснил Павел Дуров.

Также новая строка поиска поможет быстро найти необходимые функции.

Улучшили и поиск GIF-анимаций: необходимый стикер можно отыскать по ключевым словам.