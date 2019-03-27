В Румынии протестировали прототип летающей тарелки (Видео)

Новости технологии: В Румынии создают пилотируемую сверхзвуковую "летающую тарелку".

Восточноевропейские специалисты намерены создать крупный дискообразный летательный аппарат.

Специалисты из Румынии занялись разработкой сверхзвуковой "летающей тарелки", которая сможет взлетать и садиться вертикально. Идейные вдохновители проекта — научный сотрудник румынского Национального института аэрокосмических исследований Иосиф Тапосу и инженер Разван Саби.

Разработку назвали ADIFO (All DIrections Flying Object). Уже собран первый летный прототип аппарата: он имеет диаметр 1,2 метра. "Летающая тарелка" получила четыре вентилятора, которые отвечают за вертикальные взлет и посадку.

Еще два вентилятора, ответственные за горизонтальный полет, расположены в задней части летательного аппарата.

Стоит сказать, что дискообразные летательные аппараты не получили распространения, хотя их испытания проводили в самых разных странах. Одна из проблем кроется в сложном управлении "летающими тарелками".