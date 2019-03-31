Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 31.03.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: текстовая трансляция
Зеленский: Экзит-полов много – победитель один
Зеленский: Экзит-полов много – победитель один
Порошенко: Мы прошли тест на нашу европейскость
Порошенко: Мы прошли тест на нашу европейскость
Тимошенко: Это заказные, манипулятивные экзит-полы
Тимошенко: Это заказные, манипулятивные экзит-полы

Компания Oppo представила новый суббренд смартфонов - Reno

Компания Oppo представила новый суббренд смартфонов - Reno
22:21 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: gagadget.com

Новости технологии: Oppo, вслед за Vivo, решила тоже создать свой суббренд смартфонов.

Вице-президент Oppo Шен Ирен (Shen Yiren) опубликовал в социальной сети Weibo название новой компании - Reno. Судя по цветному логотипу, она будет ориентирована на молодежь. Скорее всего, эти устройства составят конкуренцию смартфонам Honor.

К сожалению, никаких характеристик первого аппарата пока нет. Известно лишь, что новинку представят 10 апреля и она внешне будет кардинально отличаться от всех существующих смартфонов Oppo.

Xiaomi MIUI 10: 28 моделей смартфонов получили бета-версию прошивки с темной темой

Напомним, производитель сейчас также готовится к презентации своего флагмана. Он получит тройную камеру с 10-кратным оптическим зумом и флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Флагман, Рено, Oppo, Oppo Reno.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз
02 Гвоздик - Нгумбу: события боя
03 Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления
04 Пробное ВНО по испанскому сдавало только 25 человек: статистика УЦОКО
05 Выборы 2019: как голосовать и какие документы избирателю нужно брать с собой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Боевики обстреляли Лебединское из пулеметов
Боевики обстреляли Лебединское из пулеметов
Явка на выборах в ЦИК прогнозируется на уровне 66%
Явка на выборах в ЦИК прогнозируется на уровне 66%
Дожди и &quot;летнее тепло&quot;: синоптики спрогнозировали, какой будет погода в апреле
Синоптики рассказали, какой будет погода в апреле
Кейт Бекинсейл появилась в полупрозрачном платье на красной дорожке NAACP Image Award
Кейт Бекинсейл появилась в полупрозрачном платье на красной дорожке NAACP Image Award
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь