Компания Oppo представила новый суббренд смартфонов - Reno

Новости технологии: Oppo, вслед за Vivo, решила тоже создать свой суббренд смартфонов.

Вице-президент Oppo Шен Ирен (Shen Yiren) опубликовал в социальной сети Weibo название новой компании - Reno. Судя по цветному логотипу, она будет ориентирована на молодежь. Скорее всего, эти устройства составят конкуренцию смартфонам Honor.

К сожалению, никаких характеристик первого аппарата пока нет. Известно лишь, что новинку представят 10 апреля и она внешне будет кардинально отличаться от всех существующих смартфонов Oppo.

Напомним, производитель сейчас также готовится к презентации своего флагмана. Он получит тройную камеру с 10-кратным оптическим зумом и флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855.