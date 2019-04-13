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"Споем?": Twitch официально выпустил свою первую игру-караоке

"Споем?": Twitch официально выпустил свою первую игру-караоке
22:01 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: После нескольких месяцев тестирования Twitch наконец-то готов запустить свою первую игру.

В игре Twitch Sings пользователям предоставляется возможность исполнить песни для большой аудитории. Стримеры смогут петь в одиночку или проводить трансляции с друзьями.

Таким образом Twitch хочет поддержать музыкально-ориентированных участников сервиса. Также это даст дополнительный стимул для покупки битов.

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Зрители могут запросить одну из 1000 с лишним песен, попросить у автора световое шоу и бросить вызов (например, спеть под водой). Игра бесплатная и уже доступна к загрузке с сайта Twitch на PC.

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Игра, Сервис, Караоке, Twitch.
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