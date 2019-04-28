Indiegogo удалит и запретит все проекты по теме антивакцинации

Новости технологии: За противников вакцин и здравого смысла наконец взялись всерьез.

Примеру команды YouTube последовала краудфандинговая площадка Indiegogo. Теперь все проекты по этой тематике подлежат удалению.

Представители ресурса сообщили, что в будущем все стартапы, пропагандирующие анти-научные идеи и мифы, будут под запретом. Известно, что катализатором изменений стал недавно завершенный проект по сбору средств на документальный фильм, популяризирующий деструктивные идеи антивакцинации.

Indiegogo стала не первой площадкой, которая внесла подобные запреты. Ранее такие же ограничения ввел краудфандинговый ресурс GoFundMe и YouTube.