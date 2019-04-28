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Indiegogo удалит и запретит все проекты по теме антивакцинации

Indiegogo удалит и запретит все проекты по теме антивакцинации
16:44 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay

Новости технологии: За противников вакцин и здравого смысла наконец взялись всерьез.

Примеру команды YouTube последовала краудфандинговая площадка Indiegogo. Теперь все проекты по этой тематике подлежат удалению.

Представители ресурса сообщили, что в будущем все стартапы, пропагандирующие анти-научные идеи и мифы, будут под запретом. Известно, что катализатором изменений стал недавно завершенный проект по сбору средств на документальный фильм, популяризирующий деструктивные идеи антивакцинации.

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Indiegogo стала не первой площадкой, которая внесла подобные запреты. Ранее такие же ограничения ввел краудфандинговый ресурс GoFundMe и YouTube.

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Вакцина, Запрет, Вакцинация, Ресурс, Indiegogo, Антивакцинация.
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