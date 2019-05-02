Star Citizen стала временно бесплатной на ПК (Видео)

Новости технологии: Космический симулятор Star Citizen, который Cloud Imperium Games делают с 2013 года, стал временно бесплатным.

Уже сегодня, 2 мая, PC-геймеры могут бесплатно "залететь" в мир Star Citizen. Разработчики прозвали мероприятие "Свободный полет", приурочив его к выходу обновления 3.5. Апдейт добавил в игру новые корабли, женскую модель игрока и дополнил инструменты для кастомизации. Игроки же получат доступ к открытому миру и пяти кораблям, среди которых Anvil Arrow, MISC Prospector, Drake Cutlass Black, Aegis Avenger Titan и Drake Dragonfly.

Чтобы поучаствовать в "Свободном полете", нужно зарегистрироваться на сайте Star Citizen, ввести код для бесплатного доступа и скачать клиент игры. Продлится мероприятие до 8 мая.