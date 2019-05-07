В будущем Google Chrome и Firefox позволят "затемнять" все сайты

Новости технологии: Зa пoслeдниe нeскoлькo лeт темнaя тeмa oфoрмлeния oбрeлa пoпулярнoсть вo мнoгиx прoгрaммax.

Не остались в стороне и разработчики браузеров — Chrome, Firefox, новая версия Microsoft Edge — все они оснащены такой функцией. Однако есть проблема, поскольку изменение темы браузера на темную не влияет на светлую тему веб-сайтов по умолчанию, а лишь затрагивает "домашнюю" страницу.

Сообщается, что скоро это изменится, а смена оформления позволит "затемнять" все светлые сайты. В тестовой версии браузера Mozilla уже есть такая возможность, ее стоит ожидать в релизе с выходом Firefox 67. С другой стороны, в Google объявили, что они также работают над подобной реализацией, однако отказались комментировать, когда функция попадет в релиз. При этом в последнем случае говорилось о поддержке возможности на всех актуальных платформах - Windows, Mac, Linux, Chrome OS и Android. О "затемнении" на iOS пока не сообщается.

Подробностей о технических аспектах пока мало, но уже известно, что функция будет работать в трех режимах: по умолчанию, светлом и темном. При этом пока не уточняется, будет ли оформление браузера и веб-страниц жестко зависеть от оформления операционной системы или же возможно будет ручное переключение.

В целом, такой подход позволит более гибко настраивать оформление под разные условия освещения. еще бы добавили переключение по таймеру, как в мобильной версии Telegram. Впрочем, возможно, и это рано или поздно реализуют.