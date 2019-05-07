Скачать
Вторник, 07.05.2019
Порошенко назначил судей Верховного суда
Порошенко назначил судей Верховного суда
В НАБУ завели дело против спикера Верховной Рады
В НАБУ завели дело против спикера Верховной Рады
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
В популярной социальной сети Twitter появилось обновление
В популярной социальной сети Twitter появилось обновление

В будущем Google Chrome и Firefox позволят "затемнять" все сайты

В будущем Google Chrome и Firefox позволят "затемнять" все сайты
10:06 Сегодня Телеграф 3dnews.ru Фото: Твиттер

Новости технологии: Зa пoслeдниe нeскoлькo лeт темнaя тeмa oфoрмлeния oбрeлa пoпулярнoсть вo мнoгиx прoгрaммax.

Не остались в стороне и разработчики браузеров — Chrome, Firefox, новая версия Microsoft Edge — все они оснащены такой функцией. Однако есть проблема, поскольку изменение темы браузера на темную не влияет на светлую тему веб-сайтов по умолчанию, а лишь затрагивает "домашнюю" страницу.

Сообщается, что скоро это изменится, а смена оформления позволит "затемнять" все светлые сайты. В тестовой версии браузера Mozilla уже есть такая возможность, ее стоит ожидать в релизе с выходом Firefox 67. С другой стороны, в Google объявили, что они также работают над подобной реализацией, однако отказались комментировать, когда функция попадет в релиз. При этом в последнем случае говорилось о поддержке возможности на всех актуальных платформах - Windows, Mac, Linux, Chrome OS и Android. О "затемнении" на iOS пока не сообщается. 

В Mozilla Firefox глобальный сбой: что делать

Подробностей о технических аспектах пока мало, но уже известно, что функция будет работать в трех режимах: по умолчанию, светлом и темном. При этом пока не уточняется, будет ли оформление браузера и веб-страниц жестко зависеть от оформления операционной системы или же возможно будет ручное переключение.

В целом, такой подход позволит более гибко настраивать оформление под разные условия освещения. еще бы добавили переключение по таймеру, как в мобильной версии Telegram. Впрочем, возможно, и это рано или поздно реализуют.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сайты, Технологии, Firefox, Google Chrome, Техно, Домашняя страница, Google Chrome и Firefox.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Привычки для похудения, которые помогут забыть о диетах
02 У Зеленского отреагировали на назначение нового командующего ООС
03 Назван способ похудеть без диет и спорта
04 Приметы и обряды на 7 мая – День Евсея
05 Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Местные бюджеты за год выросли почти на четверть
Местные бюджеты за год выросли почти на четверть
Ливни, грозы и заморозки: на Украину надвигается мощный циклон
Ливни, грозы и заморозки: на Украину надвигается циклон
Курс от НБУ на 7 мая: валюта резко подорожала
Курс от НБУ на 7 мая: валюта резко подорожала
Ниагарский водопад час сиял синим цветом в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл
Ниагарский водопад час сиял синим цветом в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь