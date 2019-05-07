F-35 планируют оснастить практически неуязвимой гиперзвуковой ракетой

Новости технологии: Компания Lockheed Martin представила самый "смертоносный" вариант палубного истребителя F-35C.

США планомерно расширяют возможности своих новых истребителей пятого поколения F-35, систематически вводя в арсенал самолета все новые вооружения. Кроме реализации ранее намеченного плана модернизации, появляются и новые смелые концепции. Недавно, напомним, стало известно, что создатель крылатой машины - Lockheed Martin - предложил вариант оснащения F-35 шестью спрятанными во внутренние отсеки ракетами класса "воздух - воздух" AIM-120 вместо четырех, применяемых сейчас.

Однако даже эта идея меркнет на фоне новой концепции, представленной Lockheed Martin. На нее обратило внимание издание The Drive. Как следует из материала, палубную версию истребителя F-35 - F-35C - предложили оснастить гиперзвуковой ракетой, которую сейчас активно разрабатывают. Самолет сможет нести две ракеты на внешних держателях. Речь идет о проекте Hypesonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), который изначально создавали в качестве комплекса наземного базирования. Ранее также стало известно о заключении соглашения между Lockheed Martin и ВВС США на разработку ракеты: стоимость контракта составила 928 миллионов долларов.

Ракета HAWC должна иметь скорость свыше пяти Махов. В агентстве оборонных исследований DARPA пояснили, что для разгона изделия на этапе после старта намерены использовать ускоритель, а затем активируется прямоточный воздушно-реактивный двигатель, позволяющий HAWC поддерживать высочайшую скорость на всем участке полета, вплоть до момента поражения цели.

При этом ракета должна уметь маневрировать в атмосфере, используя сложную траекторию полета. Изделие можно будет использовать как для ударов по наземным целям, так и для поражения кораблей. Среди других возможных носителей Hypesonic Air-breathing Weapon Concept - палубный истребитель F/A-18E/F Super Hornet, а также стратегические B-1 и B-52 ВВС США.

Отличительной особенностью гиперзвуковых ракет станет почти полная невозможность для их перехвата традиционными методами. Недостатком же концепции эксперты считают сложности в наведении на цель при достижении гиперзвуковой скорости.