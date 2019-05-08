Minecraft и дополненная реальность: Microsoft выпустила интригующий тизер (Видео)

Microsoft выкатила тизер предстоящего мобильного AR-развлечения во время своего выступления на конференции Build 2019. В минутном ролике девушка пытается вернуть смартфон незнакомцу, но, взглянув на экран, она видит персонажей и кубическое окружение из Minecraft, спроецированные на реальный мир. В конце видео появляются ссылка на официальный сайт игры и дата — 17 мая. В этот день творению Mojang исполняется 10 лет. Анонимные источники сайта Windows Central говорят, что Minecraft для AR носит кодовое название Genoa и планируется к выходу на iOS и Android до конца 2019-го.