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День матери: Google посвятил дудл самому важному человеку в жизни каждого

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День матери: Google посвятил дудл самому важному человеку в жизни каждого
07:23 Сегодня Телеграф

Новости технологии: В Украине обычно День матери – второе воскресенье мая.

В 2018 году День матери выпал на 12 мая. В этот день этот праздник отмечают в большинстве стран земного шара.

Компания Google также решила напомнить про этот день, поэтому в своем поисковике создала соответствующий дудл, который в течение 24 часов появится в Украине, США, Канаде, Бразилии, Венесуэле, Перу, Чили, Латвии, Германии, Италии, Турции, Греции, Индии, Японии, Тайване, Филиппинах и Австралии.

В Украине День матери, начиная с 2000 года, законодательно отмечается ежегодно во второе воскресенье мая, который считается месяцем Пречистой Девы Марии. Правда, украинцы начали чествовать своих матерей гораздо раньше. Так, в 1928 году среди украинской общины День Матери впервые устроил Союз украинок Канады, а в следующем году к ним присоединились Львовщина и Тернопольщина. В 1939 праздник запретила советская власть, однако с 1990 года благодаря усилиям общественных организаций, в частности Союза украинок, Праздник матери вернулся в Украину.

Учрежден День матери в США. Впервые идея этого праздника прозвучала из уст известной американской пацифистки Джулии Ворд Гоув у 1872 году. По ее версии, День матери – день единства матерей в борьбе за мир во всем мире, однако такая концепция не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах.

Уже в 1908 году молодая американка Анна Джервис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей, которая преждевременно умерла. В итоге после многочисленных писем в государственные учреждения, законодательные органы, выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей ее инициативу в 1910 году поддержала власть штата Вирджиния, а в 1914-м и Конгресс США. После первой мировой войны этот праздник начали отмечать в Швеции, Норвегии, Дании, Германии и Чехословакии.

Сегодня День матери отмечают фактически в каждой стране мира, хотя в некоторых он выпадает на другие даты. Так, к примеру, в Великобритании – это четвертое воскресенье Великого поста. Во вторую же неделю мая, кроме Украины, День матери отмечается также в США, Бахрейне, Гонконге, Индии, Малайзии, Мексике, Никарагуа, ОАЭ, Омане, Пакистане, Катаре, Саудовской Аравии, Сингапуре, Австралии – всего в 85 странах.

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