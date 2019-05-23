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СМИ: Разработка мобильной League of Legends идет полным ходом

СМИ: Разработка мобильной League of Legends идет полным ходом
03:25 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии: Tencent и Riot Games работают над мобильной League of Legends.

Китайская корпорация Tencent, считающаяся самой крупной игровой компанией в мире, владеет студией Riot Games — авторами League of Legends. Reuters со ссылкой на три источника передаёт, что обе компании работают над мобильной "Лигой легенд".

Источники пожелали остаться анонимными, поскольку информация о разработке является конфиденциальной. Как сообщает один из них, Tencent и Riot трудятся над мобильной LoL более года. При этом другой отмечает, что вряд ли игра появится в 2019-м.

Tencent отказалась давать комментарии, а Riot на запрос пока не ответила.

По сведениям одного из источников, несколько лет назад разработчики LoL уже отказались от предложения Tencent создать мобильную версию игры. Отношения компаний в целом были длительное время напряжёнными из-за споров о том, каким образом лучше извлекать выгоду из игры.

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После этого Tencent принялась делать собственные мобильные MOBA-игры. Так, в 2015-м в Китае вышла Honour of Kings, ставшая самым прибыльным в мире развлечением в этом жанре. В 2017-м китайцы выпустили западную адаптацию игры под названием Arena of Valor, которая, если верить аналитикам, в финансовом плане оказалась провалом.

"League of Legends — это как Кубок мира, а Honor of Kings — просто Кубок Азии", — заявил один из источников. Доход от LoL в прошлом году составил 1.4 миллиарда долларов, но, согласно сайту статистики Statista, этот показатель снизился на 21 % по сравнению с 2017-м. Кроме того, LoL — единственная игра Riot, поэтому мобильная версия может помочь студии вернуть былые успехи.

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Смартфоны, Игры, League of Legends, MOBA.
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