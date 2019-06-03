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Добрались до Quake III: ИИ DeepMind опять разгромил профессиональных геймеров

Добрались до Quake III: ИИ DeepMind опять разгромил профессиональных геймеров
02:10 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии: Искусственный интеллект уже начал громить людей в Quake III.

DeepMind — британская компания под крылом Google, специализирующаяся на искусственном интеллекте. В 2016-м её ИИ-программа AlphaGo обыграла лучшего игрока в мире в настольной игре го, в этому году система AlphaStar победила двух профессиональных игроков среднего уровня в StarCraft II, а теперь исследователи нацелились на Quake III.

"ИИ становится всё лучше и лучше в играх для двух игроков, но большинство реальных начинаний требуют командной работы", — пишут сотрудники DeepMind в статье, опубликованной в журнале Science.

Компания создала программу для игры в модифицированную версию режима "Захват флага" в Quake III Arena. Программе под названием For the Win скормили тысячи часов игровых данных и уже через несколько недель она смогла одолеть реальных геймеров.

"Компьютерные игроки успешно конкурировали с людьми, даже когда их реакцию замедлили, чтобы соответствовать человеческой", — отмечают в DeepMind.

Матчи проходили на случайно сгенерированных картах с базами команд по разные стороны. Компьютерные игроки проанализировали 450 тысяч раундов "Захвата флага" и стали проверять ситуацию на наличие таких сведений, как "Есть ли у меня флаг?", "Видел ли я недавно своего напарника?" и "Буду ли я в ближайшее время на базе противника?".

Сверяя ответы на эти и другие подобные вопросы с количеством набранных очков, искусственный интеллект вырабатывал хитрые тактики — например, один ИИ-игрок мчится на базу противника, чтобы подобрать новый флаг сразу же, как только другой донесёт его до своей базы.

В конечном счёте DeepMind обнаружила, что ИИ обыгрывал команды из двух человек со средним перевесом 16 очков.

"В отдельном исследовании мы проверили программу FTW [For The Win], позволив команде из двух профессиональных тестировщиков игр с полноценной связью непрерывно играть против фиксированной пары игроков FTW, — пишут авторы ИИ. — Даже после 12 часов практики тестировщики смогли выиграть только 25 % (6.3 % было сыграно в ничью) игр против ИИ-команды".

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Интересно, что команда, состоящая из одного человека и одного ИИ-игрока, имела на 5 % больше шансов выиграть, чем команда из двух ИИ-игроков. Похоже, программа способна адаптироваться к игре с живыми товарищами — оба бойца в таком случае компенсируют недостатки друг друга. Люди, как правило, были лучше в стрельбе с дальних дистанций, в то время как ИИ лучше ориентировался в окружающей среде.

В ближайшем будущем программу, вероятно, испытают и в других многопользовательских шутерах, потому что она не была "заточена" строго под Quake III. Как отмечают исследователи, работа продвигается быстрее, чем они рассчитывали.

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Игры, Искусственный интеллект, DeepMind, Нейросеть, Quake III.
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