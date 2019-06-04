В Сети слили сюжет игры Fable 4

Новости технологии: Microsoft еще не успела официально рассказать о Fable 4, но в Сети уже появились слухи, намекающие на выход игры.

Сначала проект "засветился" в списке анонсов для E3, потом игру заметили пользователи Mixer, а теперь подъехала целая тележка слухов о продолжении "Сказки".

Если верить пользователю Reddit, то в Fable 4 геймеров ждут полностью открытый мир, никакого огнестрельного оружия, строительство городов и мультиплеер. Из особенностей также стоит выделить основной квест, который можно игнорировать и не стать героем. Разрабатывается игра на движке Unreal Engine, что дает игрокам надежду на хорошую графику.

Пользователь, который опубликовал слив, рассказал, что к оригинальной публикации было прикреплено короткое видео с кастомизацией и сюжетной кат-сценой. До наших дней ролик не дожил, и Microsoft успела его удалить, как и аккаунт источника.

Вместе с описанием основных особенностей сохранилась информация о сюжете. Если верить утечке, то в Fable 4 не будет Альбиона или Авроры, а вот Магический Шпиль стоит на месте. С помощью устройства, безумный король пожелал два раз обрушить на планету астероид — сейчас и в далеком будущем. В свою очередь главному герою предстоит предотвратить крушение. Сюжет Fable 4 не обойдется без путешествий во времени, Терезы и Гильдии Героев, которая расположена на другой планете, а также злодея Джека-из-Тени.

Информации о дате релиза нет, но, судя по предыдущему сливу с NeoGaf, Fable 4 покажут уже на E3 2019 во время конференции Microsoft 9 июня в 23:00 по Киеву.