Скачать
Среда, 05.06.2019
Задумайтесь: каким образом смартфоны разрушают вашу жизнь
1 / 12

Задумайтесь: каким образом смартфоны разрушают вашу жизнь

Смартфоны. Сегодня они есть у каждого. Большинство не может жить без этих устройств. Жаль, что мы все их слишком сильно любим. Как мы уже обсуждали ранее, такое ощущение, что мы живем в разгар смартфонной зомби-чумы. Если бы существовала возможность и мы не выбрасывали бы наши телефоны каждые два года, мы могли бы просто жениться на них. Почему мы все так часто ими пользуемся, но не замечаем вреда, который они могут причинить нам в жизни?
zefirka.net
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Телефон, Зависимость.
11:25 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь