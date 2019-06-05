Задумайтесь: каким образом смартфоны разрушают вашу жизнь Смартфоны. Сегодня они есть у каждого. Большинство не может жить без этих устройств. Жаль, что мы все их слишком сильно любим. Как мы уже обсуждали ранее, такое ощущение, что мы живем в разгар смартфонной зомби-чумы. Если бы существовала возможность и мы не выбрасывали бы наши телефоны каждые два года, мы могли бы просто жениться на них. Почему мы все так часто ими пользуемся, но не замечаем вреда, который они могут причинить нам в жизни?