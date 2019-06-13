Самоходные ролики: очередная новинка от Xiaomi

Новости технологии: Компания Xiaomi удивила очередным интересным продуктом – это самоходные роликовые коньки под названием Mijia Self Balancing e-Skates.

Новинка выйдет на рынок под брендом Ninebot.

Как пишет издание Gizmochina, производитель обещает, на одном заряде аккумулятора Mijia Self Balancing e-Skates работает до 80 минут.

Как функционируют ролики. Они являются как бы балансировочными колесами, каждое из которых весит 2,6 кг. Когда пользователь надевает эти ролики, то может двигаться, перемещая центр тяжести. Правда, вес человека не должна превышать 80 кг.

Цена. Оригинальные ролики поступят в продажу 18 июня. Их рекомендованная стоимость составляет 145 долларов.