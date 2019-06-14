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В США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты

В США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты
13:41 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки успешно испытали прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A Advanced Rapid Response Weapon (ARRW) на бомбардировщиках B-52 Stratofortress.

Новый комплекс вооружения строится вокруг стратегического бомбардировщика B-52 и системы воздушного запуска ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), также имеющей обозначение AGM-183A.

Вокруг определения того, что считать гиперзвуковым оружием, существует ряд противоречий. Однако в целом направление развития давно задано. Любое перспективное гиперзвуковое оружие должно не только долгое время поддерживать скорость примерно 5 Маха, но и иметь возможность очень точно наводиться на цель — вплоть до момента поражения последней. Этим оно отличается, например, от боевого оснащения баллистических ракет, также развивающего гиперзвуковую скорость. 

На практике гиперзвуковое оружие отличается от более привычных систем вооружения (например, обычных крылатых ракет) исключительной сложностью перехвата. В большинстве случаев существующие средства ПВО просто не способны эффективно противостоять угрозам такого рода.

Разработка новых систем гиперзвукового оружия идет в США усиленными темпами. Как стало известно, сейчас ВВС США впервые протестировали в воздухе Air-Launched Rapid Response Weapon. Испытания прошли успешно. "Военно-воздушные силы США успешно провели 12 июня первые летные испытания AGM-183A — своих гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW на бомбардировщиках B-52 Stratofortress на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния)", — отмечается в заявлении пресс-службы ВВС США. 

Как сообщается, в рамках испытаний задействовали прототип ARRW, на котором не было боевой части. Важно отметить, что ВВС не проводили непосредственно самих запусков ракеты, что, впрочем, не делает первые летные испытания менее значимыми. "Были собраны данные о воздействии ударов и вибрации на само оружие и наружное размещение вооружения на самолете", — отмечают в своем заявлении ВВС. 

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Как заявил помощник министра ВВС США по закупкам, технологии и логистике Уилл Ропер, разработку ARRW ведут в сжатые сроки: Военно-воздушные силы США рассчитывают на то, что ARRW удастся довести до боеспособного состояния в первой половине 2020-х. 

Ранее, напомним, появилась информация, что новый истребитель пятого поколения F-35C намерены вооружить новой гиперзвуковой ракетой, имеющей обозначение Hypesonic Air-breathing Weapon Concept. 

А чуть более года назад стало известно, что Россия поставила на боевое дежурство новую "гиперзвуковую" ракету воздушного базирования "Кинжал". Детальный анализ показал, что речь идет об аэробаллистической ракете — наподобие советской X-15.

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Ракеты, Технологии, Гиперзвуковая ракета, Техно.
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