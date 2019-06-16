The Wall Luxury: безрамочный телевизор-стена с диагональю 7,4 метра от Samsung

Новости технологии: Компания Samsung представила новую версию телевизора – The Wall Luxury.

Он состоит из отдельных модулей, из которых можно собрать безрамочную панель с диагональю 7,4 метра.

Как пишет theverge.com, The Wall Luxury представили на выставке InfoComm 2019.

"Мы внимательно следили за тенденциями в области дизайна интерьера и технологий, перед созданием The Wall Luxury. Мы решили создать продукт, не похожий ни на что другое – соответствующий стилю жизни и вкуса тех, кто ищет самые эксклюзивные и первоклассные визуальные впечатления", – заявили в Samsung.

Характеристики. The Wall Luxury создан на базе технологии MicroLED. Она позволяет объединять модули для получения панели разных форм и размеров. В отличие от существующих LED-телевизоров, где применяется подсветка за слоем LCD, в MicroLED используются отдельные самостоятельные светодиоды. То есть черный цвет действительно черный.

The Wall Luxury поддерживает интеллектуальное масштабирование с разрешением до 8K, технологию Quantum HDR, частоту видеосигнала 120 Гц.

Цена вопроса. The Wall Luxury поступит в продажу. Цена телевизора пока не объявлена. Но как можно догадаться из названия, он будет не для "простых смертных".