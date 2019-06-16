Скачать
Воскресенье, 16.06.2019
Оснач: Переименование Киева связано с украинской языковой самобытностью
Оснач: Переименование Киева связано с украинской языковой самобытностью
Взрыв в центре Киева: в ГСЧС сообщили последнюю информацию
Взрыв в центре Киева: в ГСЧС сообщили последнюю информацию
Кардаш: Команда Петракова набирала обороты по ходу самого турнира
Кардаш: Команда Петракова набирала обороты по ходу самого турнира
Сегодня, 16 июня - Святая Троица: все самое важное, что нужно знать
Сегодня, 16 июня - Святая Троица: все самое важное, что нужно знать

The Wall Luxury: безрамочный телевизор-стена с диагональю 7,4 метра от Samsung

The Wall Luxury: безрамочный телевизор-стена с диагональю 7,4 метра от Samsung
10:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости технологии: Компания Samsung представила новую версию телевизора – The Wall Luxury.

Он состоит из отдельных модулей, из которых можно собрать безрамочную панель с диагональю 7,4 метра.

Как пишет theverge.com, The Wall Luxury представили на выставке InfoComm 2019.

"Мы внимательно следили за тенденциями в области дизайна интерьера и технологий, перед созданием The Wall Luxury. Мы решили создать продукт, не похожий ни на что другое – соответствующий стилю жизни и вкуса тех, кто ищет самые эксклюзивные и первоклассные визуальные впечатления", – заявили в Samsung.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Samsung :the wall luxury Talavzionek yan ko shashayak j companya samsung b dqa (8k) o (292inch) ko waz7trin o mazntrin shasha ya #samsung #thewallluxury

Публикация от talavzino_tech (@talavzino_tech)

Характеристики. The Wall Luxury создан на базе технологии MicroLED. Она позволяет объединять модули для получения панели разных форм и размеров. В отличие от существующих LED-телевизоров, где применяется подсветка за слоем LCD, в MicroLED используются отдельные самостоятельные светодиоды. То есть черный цвет действительно черный.

Samsung вскоре выпустит новые смартфоны Galaxy A70s, Galaxy A30s и Galaxy A20s

The Wall Luxury поддерживает интеллектуальное масштабирование с разрешением до 8K, технологию Quantum HDR, частоту видеосигнала 120 Гц.

Цена вопроса. The Wall Luxury поступит в продажу. Цена телевизора пока не объявлена. Но как можно догадаться из названия, он будет не для "простых смертных".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Samsung, Телевизор, Технологии, Техно, Телевизор-стена.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко назвал кандидатов-мажоритарщиков от своей партии
02 Святая Троица 2019: что категорически нельзя делать в этот день
03 День Святой Троицы 2019: оригинальные СМС-поздравления с праздником
04 Тайсон Фьюри - Том Шварц. Видео боя
05 Украина U-20 3:1 Южная Корея U-20: события финала ЧМ-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Гройсман поздравил украинцев с Троицей: Желаю теплых и радостных мыслей
Гройсман поздравил украинцев с Троицей
Прогноз погоды в Украине на Троицу: сохранится жара до +34°, местами дожди
Погода в Украине на Троицу
Итоги дня 16 июня: Украина стала чемпионом мира по футболу, судьба НАБУ и САП
Главные новости 16 июня
День отца: Google посвятил дудл самому важному человеку в жизни каждого
День отца: Google посвятил дудл самому важному человеку в жизни каждого
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь